هل يحق للمدعي الاعتراض على مبلغ التكاليف القضائية؟.. المادة 11 تجيبك

وبموجب تلك المادة من النظام فإنه يحق للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه، وتذكر المادة الحادية عشرة نصًا، أنه: "تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى، أو الطلب المقدم للمحكمة وفقًا لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيًا وغير قابل للاعتراض عليه".