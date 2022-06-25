هل يُسمح لغير الحجاج من أهل مكة بالعمرة في يوم الخليف؟.. "الحج" تجيب

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحج والعمرة عن إيقاف تصاريح العمرة من تاريخ 25 ذي القعدة الجاري حتى 20 ذي الحجة المقبل، لغير الحجاج؛ تلقت الوزارة تساؤلات حول مدى إمكانية السماح لغير الحجاج من أهل مكة بالتوجه للحرم المكي الشريف كالمعتاد وأخذ عمرة يوم عرفة؛ وهو ما يسمى بيوم الخليف".
بدورها قالت وزارة الحج والعمرة ردًّا على هذه التساؤلات: إنه تسهيلًا لضيوف الرحمن وتخفيفًا عليهم، وحفاظًا على سلامتكم وسلامتهم؛ سيكون أداء العمرة فقط للحجّاج خلال الفترة من يوم الجمعة 25 ذي القعدة 1443هـ إلى يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443هـ.
و"يوم الخليف" كما يطلق عليه أهل مكة، ذلك اليوم الذي يوافق يوم وقفة عرفة، وفيه تتجه نساء مكة بأعداد كبيرة للمسجد الحرام للصلاة والدعاء، في فرصة نادرة لخلوّ الحرم من زحام الحجاج والمعتمرين، فهي فرصة لا تتكرر كثيرًا في بقية العام للنساء لتقبيل الحجر الأسود والمسح عليه، والدعاء عند الملتزم بحرية أكبر، والبقاء بجوار الكعبة المشرفة فترات طويلة من اليوم، ويحرص أهالي مكة على أداء العمرة في ذلك اليوم لخلو الحرم المكي من الحجاج، وسط مطالبات بالسماح لهم واستثناء يوم الخليف كما يُطلق عليه بأداء العمرة.