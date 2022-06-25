هل يُسمح لغير الحجاج من أهل مكة بالعمرة في يوم الخليف؟.. "الحج" تجيب

و"يوم الخليف" كما يطلق عليه أهل مكة، ذلك اليوم الذي يوافق يوم وقفة عرفة، وفيه تتجه نساء مكة بأعداد كبيرة للمسجد الحرام للصلاة والدعاء، في فرصة نادرة لخلوّ الحرم من زحام الحجاج والمعتمرين، فهي فرصة لا تتكرر كثيرًا في بقية العام للنساء لتقبيل الحجر الأسود والمسح عليه، والدعاء عند الملتزم بحرية أكبر، والبقاء بجوار الكعبة المشرفة فترات طويلة من اليوم، ويحرص أهالي مكة على أداء العمرة في ذلك اليوم لخلو الحرم المكي من الحجاج، وسط مطالبات بالسماح لهم واستثناء يوم الخليف كما يُطلق عليه بأداء العمرة.