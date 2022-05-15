"همة السعوديين مثل جبل طويق".. طلاب المملكة يفوزون بـ22 جائزة بمسابقة "آيسف" الدولية

مع إعلان تحقيق طلاب السعودية اليوم الأحد 22 جائزة، من بينها مراكز متقدمة في المسابقة الدولية إنتل آيسف للعلوم والهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، قفز إلى أذهان عشرات المغردين في مواقع التوصل الاجتماعي المقولة التي رددها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في عام 2018 في سياق كلمته في مؤتمر مبادرة الاستثمار، التي قال فيها: "همة السعوديين مثل جبل طويق، لن تنكسر إلا إذا سُوي هذا الجبل بالأرض". ويُضرب بجبل طويق دون غيره المثل في الصمود والقوة.