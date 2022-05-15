"همة السعوديين مثل جبل طويق".. طلاب المملكة يفوزون بـ22 جائزة بمسابقة "آيسف" الدولية

مع إعلان تحقيق طلاب السعودية اليوم الأحد 22 جائزة، من بينها مراكز متقدمة في المسابقة الدولية إنتل آيسف للعلوم والهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، قفز إلى أذهان عشرات المغردين في مواقع التوصل الاجتماعي المقولة التي رددها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في عام 2018 في سياق كلمته في مؤتمر مبادرة الاستثمار، التي قال فيها: "همة السعوديين مثل جبل طويق، لن تنكسر إلا إذا سُوي هذا الجبل بالأرض". ويُضرب بجبل طويق دون غيره المثل في الصمود والقوة.
وكتم الطلاب السعوديون، ومعهم مسؤولو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، أنفاسهم أثناء إعلان النتائج، وفجأة قفزوا من أماكنهم فرحًا، وتبادلوا التهاني بهذه المناسبة، وألقى بعضهم بالشماخ والغترة إلى أعلى للتعبير عما يختلج نفوسهم من غبطة وفخر، في مشاهد فيديو، تم تداوله على نطاق واسع في المواقع المختلفة، وحظي بتعليقات الكثير من المؤسسات الحكومية والأفراد.
وضم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في المنافسة الدولية 35 طالبًا وطالبة من 11 إدارة تعليمية، تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، الذين شاركوا بمشاريع نوعية في مجالات واعدة، منها: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والدوائيات، والبيئة، وتم اختيارهم من بين 40 فائزًا وفائزة بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 202"، الذي يعد واحدًا من 19 برنامجًا مختلفًا، تُقدِّمها "موهبة" سنويًّا للطلبة الموهوبين الذين تم اكتشافهم سنويًّا بالسعودية.
وقال المغرد "بندر إبراهيم الخريف": "نبارك لأبنائنا وبناتنا الذين شرفونا بهذا الحضور العالمي المميز في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف2022)، وأهنئ الطالب عبدالله الغامدي على فوزه بأفضل عالم باحث على مستوى العالم، وهو في الحقيقة حضور يمثل امتدادًا للنهضة التي نعيشها في بلادنا. بمثل هؤلاء نباهي ونفخر".
أما "ناصر العودة" فقال: "فرحة الطلاب والطالبات السعوديين بعد فوزهم بـ 22 جائزة عالمية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف2022) سبب فخري وأنا أشوف الفيديو، ما له وصف".
وغرد "ماجد الزهراني" قائلاً: "هذا الفيديو يجب أن يعرض في كل مدارسنا، في كل فصل، لكل طالب".
وعلى المنوال نفسه قال المغرد "عبدالله البندر: "خبر يستحق الفخر.. حصد طلاب السعودية الموهوبون جوائز عالمية كبرى للسعودية في مسابقة آيسف2022".
وقال المغرد "عبدالعزيز أحمد بغلف": "كفؤ ثم كفؤ.. ومليون كفؤ". وأردف: "قال سيدي ولي العهد: لدينا شعب عظيم. النظرة الثاقبة".
وغردت "أفنان"، وقالت: "في عيني دموع فرح وفخر، فيديو السنة بالفعل، أتخيل كم من جهد بذلوه، ووقت كرسوه؛ ليقفزوا فرحًا هكذا، يا رب بارك في فرحة هؤلاء الرائعين، وكثِّر من أمثالهم".