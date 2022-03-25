همسة لما بعد "التأهل لكأس العالم": ابتعدوا عن 5 رسائل سلبية.. وهنا مقترحان للمعالجة

وزاد بأن المعالجة المقترحة من أجل أن نحظى بمشاركة إيجابية، تعيد رسم البهجة في نفوس الجمهور السعودي، وتحقق نتائج إيجابية، تتطلب خطوتين، إضافة للجهود المبذولة إداريًّا وفنيًّا وإعلاميًّا: الأولى تكثيف برامج التنمية البشرية التحفيزية الموجهة للاعبين من محاضرات ولقاءات بالمسؤولين؛ والهدف منها شحذ الهمم، وتوجيه الطاقات لبذل قصارى الجهد؛ فالكلمة لها تأثيرها في تقوية العزيمة والإصرار، ولأن النجاح لن تستطيع أن تراه على أرض الواقع إلا إذا رأيته في عقلك أولاً، وهذا ما تفعله برامج التنمية البشرية.