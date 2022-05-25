"هندي": تعامد الشمس على الكعبة يظهر السبت المُقبل

وأردف: "في هذه اللحظة يختفي ظل الكعبة تمامًا فتكون بلا ظل، ويستطيع أي شخص يرى الشمس من غرب أستراليا وكل آسيا وإفريقيا وأوروبا وشمال شرق كندا وأمريكا وشرق البرازيل من تحديد اتجاه القبلة بدقة بوساطة التوجه نحو الشمس فقط، بينما المناطق القريبة من مكة ممكن استخدام ظل عصا حيث يكون الظل معاكسًا لاتجاه القبلة تمامًا".