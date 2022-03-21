"هواوي" تطلق هاتف HUAWEI nova 9 SE الكاميرا المثالية وشحن فائق السرعة.. هنا التفاصيل

هذا العضو الجديد في عائلة nova 9، يحتوي على نظام كاميرا عالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل توفر جودة صورة رائعة في وضع البكسل العالي، سواء كنت تقوم بتصوير المناظر الطبيعية أو الصور الشخصية أو الهندسة المعمارية أو أكثر، سواء كان ذلك في النهار أو الليل، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE يلتقط ما تراه أمام عينيك بتفاصيل عالية الوضوح. كما أنه يدعم تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط لضمان تجربة سلسة، علاوة على ذلك، توفر تحسينات واجهة المستخدم EMUI 12 الجديدة أداءً سلسًا وتعاونًا بين الهاتف الذكي ومنتجات هواوي الأخرى.