هو لشباب بلا مسؤولية.. "السويد": لا تقارنوا السلع الأساسية للمواطن بكوب القهوة الغالي

ويعلق "السويد" قائلًا: "المقارنة بهذا الشكل مجحفة ولا تتوخّى العدل لأسباب كثيرة؛ أولها اختلاف الحاجات والمستهلكين، في القهوة الانطباع أن أغلبية المستهلكين لها "بالأسعار المرتفعة" هم من الشباب والشابات الذين تنحصر مسؤولياتهم المعيشية بحدود ضيقة، فهناك رب/ة للبيت يدفع الفواتير والاحتياجات الأساسية الأسبوعية، و"يطفي اللمبات"، وهي ليست مقياسًا لتكلفة المعيشة. ثم إن القهوة "يا جماعة الربع" مسألة "كيف" والآباء والأجداد رحمهم الله وغفر لنا ولهم كانوا حريصين عليها رغم أنهم لا يجدون "حق" اللحمة، مع أهمية الأخير مقارنة بالقهوة، صحيح أنهم كانوا لا يتناولونها إلا بفنجان صغير لكنه "رايح جاي" بعدد مرات التناول، يقارب من حيث الكمية الكوب الذي يحرص الشاب والشابة على حمله هذه الأيام، أو الوقوف بالسيارة "طابور" تحت الشمس الباهرة، انتظارًا لرشفة منه، فهم على خطا الأجداد في "التقهوي"، لكن بطريقتهم العصرية، ولا يخلو الأمر من التقليد.. الجديد".