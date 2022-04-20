"هيئة الأدب" تُنظم معرضاً للكتاب في المدينة المنورة.. يونيو المقبل

ويأتي تنظيم المعرض ضمن مبادرة "معارض الكتاب" التي تتولى الهيئة تنفيذها ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير قطاعاتها الثلاثة، والتي تعمل من خلالها على تنظيم معارض متنوعة للكتاب في مختلف مناطق المملكة، تستقطب لها أفضل دور النشر المحلية والعربية والعالمية، وتُقدّم فيها محتوى مميزاً، ووفق معايير عالية تلبي احتياجات القارئ والزائر والعارض، كما تدعم المبادرة قنوات النشر الحديثة كالكتاب الصوتي والرقمي، إضافة لرعايتها للجوانب الفنية والتقنية المصاحبة لها.