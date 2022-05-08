هيئة الأمن السيبراني تستعرض الفُرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة

وتهدف الهيئة خلال مشاركتها بالمعرض إلى التعريف بجهود الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني في تأهيل وبناء الكوادر والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني لسدّ الاحتياج الوطني في مجالاته الواعدة والمتنوعة، واستعراض برامج الهيئة المنفذة لإعداد كوادر الأمن السيبراني وتطويرها، ويأتي منها إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني "سايبر-التعليم" والإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني "سيوف"؛ إذ يمثل قطاع التعليم أحد أهم المجالات التي توليها الهيئة عناية فائقة؛ لما يشكله من أهمية بالغة في تنمية القدرات البشرية في مجالات الأمن السيبراني بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص.