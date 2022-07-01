هيئة العقار: نظام التسجيل العيني للعقار يحفظ حقوق الملاك

ويشمل النظام جميع أنواع العقارات (أرض- فيلا- شقة... وغيرها) متضمنًا مزايا عديدة منها: مجانية التسجيل الأول، ورقمنة إجراءات التسجيل والحفظ، وتحديث بيانات العقار عند تغييرها، وسهولة الحصول على بيانات أي عقار؛ بهدف زيادة موثوقية حجية التملك، وعدم قبولها للطعن وفق النظام؛ بما يحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، ويحمي من الغش في عمليات البيع والشراء والاستثمار، ويعزّز شفافية القطاع، ويزيد فاعليته، كما يتضمن النظام سجلًا عقاريًا يكفل تبليغ المُلاك الجدد للعقار بجميع التغييرات التي تطرأ على العقار، كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، إضافة إلى أن التسجيل العيني للعقار يكتسب الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، ويتيح للمستفيد الاطلاع على السجل العقاري للوحدة سواء كان راغبًا في الشراء أو الاستثمار وفق النظام واللائحة المحددة لذلك.