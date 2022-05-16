هيئة الموسيقى تطلق برنامج "الثقافة الموسيقية" بالتعاون مع وزارة التعليم

أعلنت هيئة الموسيقى اليوم عن إطلاق نشاط لاصفّي بمسمّى "الثقافة الموسيقية" بالتعاون مع وزارة التعليم، الذي يقدّم محتوى إثرائياً على منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى، ومهارات كتابة النوتة الموسيقية، والتعرف على أساليب فنانين عالميين، إضافة إلى القدرة على التفريق بين الأنماط الموسيقية الشعبية بالمملكة، والتعرف على الآلات الموسيقية.