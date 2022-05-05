"هيئة تطوير محافظة الأحساء".. امتداد لقيادة ولي العهد لجهود التنمية المناطقية

وموقع واحة الأحساء الاستراتيجي بالقرب من ضفاف مياه الخليج العربي جعلها محطة تجارية للكثير من القوافل القديمة حتى إنها أصبحت محلاً لبيع التمور والتوابل والبخور، وسوقًا للقادمين من دول آسيا، والقرن الإفريقي، وبلاد الرافدين، والشام، والجزيرة العربية، حيث يستزيدون بالبضائع والصناعات التحويلية التي تضمها أسواقها مثل: النسيج الهجري، والأسلحة، وصناعة السفن، والبخور، والعطور، والصناعات الغذائية، وأدوات البناء، والزراعة وغيرها.