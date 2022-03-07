هيئة حقوق الإنسان تطلق تقريرها الدولي: معلومات ومؤشرات تعكس حجم التطور

يُذكر أن التقرير أُعدّ بأربع لغات: (الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية)، ونشر من خلال القنوات التي أطلقتها الهيئة في إطار برنامج التواصل الدولي، بما فيها حساب الهيئة الدولي على تويتر (HRC International)، والنشرة العالمية الدورية (Newsletter) التي توزع على أوسع نطاق، والقائمة البريدية (Mailing List) التي تضم المئات من الشخصيات والمنظمات التي تُعنى بحقوق الإنسان حول العالم.