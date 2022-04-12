هيئة فنون الطهي تُنظِّمُ لقاءً افتراضياً بعنوان "سلامة الغذاء في المطبخ"

ويتناول اللقاء محاور متعددة تتمثل في عرض لإستراتيجية هيئة فنون الطهي الرامية إلى تطوير القطاع والعاملين والمستثمرين فيه، والتعريف بأهمية سلامة الغذاء عن طريق الاهتمام بطرق إعداده وتخزينه بأفضل الطرق، بالإضافة إلى استعراض لمبادرات دعم الأسر المنتجة، واستعراض لأبرز الفعاليات والمهرجانات التي تتيح لهذه الأسر فرص المشاركة المستقبلية.