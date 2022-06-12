هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق الدليلين الوطنيين لإدارة المشاريع وإدارة الأصول والمرافق

وبين العوجان أنه ضمن هذا التوجه القائم على دعم المشاريع والأصول والمرافق بالشراكة مع الجهات الحكومية، فقد تمكنت بعض الجهات الحكومية من تحقيق النجاح في سرعة تنفيذ المشروعات الحكومية بنسبة 40%؛ أي ما يعادل (6085) يومًا، كما نجحت في تحقيق أثر مالي بلغ أكثر من (120) مليار ريال خلال عام 2021، وهي المبالغ التي أعيد توجيهها في مشاريع ذات أولوية وتنموية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في حين أثمر ذلك في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة عن توفير أكثر من (100) ألف فرصة عمل لشباب وفتيات الوطن، فضلًا عن تدريب أكثر من 1,845 متدرباً في ذات المبادرة، إضافةً إلى تدريب 1,844 متدرباً في مجال الأصول والمرافق في الجهات الحكومية، ومساندة الجهات الحكومية في تأسيس (194) فريقًا لكفاءة الإنفاق نتج عنه تحقيق أثر مالي بلغ (39) مليار ريال.