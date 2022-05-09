واجبي أن أقولها.. "السليمان": هذا ما حدث لسائقنا السريلانكي في مستشفى بالرياض

وفي مقاله "28 يوماً في المستشفى!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "قبل بضعة أشهر تعرض سائق من الجنسية السريلانكية، يعمل لدى الأسرة منذ نحو 20 عاماً، لوعكة صحية طارئة استلزمت نقله للمركز الصحي لحي الغدير بمدينة الرياض، الذي باشر على الفور معاينته فور دخوله، ثم قرر تحويله لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، وفي المستشفى جرى إدخاله غرفة المعاينة في قسم الطوارئ خلال دقائق ثم تقرر تنويمه ليكون تحت الملاحظة الدقيقة! وفي اليوم التالي، تم نقله إلى غرفة العناية المركزة ليبقى فيها مدة 18 يومًا، من مجموع 28 يومًا قضاها في المستشفى، بعد خروجه معافى ولله الحمد كان لديه موعد عن بعد مع طبيبة المتابعة، ولجهله بالتقنية لم ينزل تطبيق "صحتي" في هاتفه، كما لم أستطع تفعيله في الموعد المحدد، وظننا أن موعده قد فات، لكن الهاتف الجوال رنّ وكانت الطبيبة على الطرف الآخر تؤكد على الموعد، وتباشر المتابعة بالهاتف بعد تعذر تلقيها عبر قناة تطبيق صحتي!".