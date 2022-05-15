"واحد تاني" الأول في شباك التذاكر السعودي

تصدّر فيلم "واحد تاني" للنجم أحمد حلمي مبيعات تذاكر السينما في السعودية، طبقاً لما نشره حساب "السينما السعودية" على "تويتر" التابع للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة، حيث نال الفيلم المركز الأول في شباك التذاكر، متصدراً الأفلام الأمريكية والمصرية خلال الأسبوع من 5-11 مايو الحالي.
ويأتي هذا بعد تصدر الفيلم لإيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي في مصر، حيث انطلق الفيلم يوم 2 مايو ليتصدر إيرادات موسم عيد الفطر، وتصل إيراداته إلى 35 مليون جنيه خلال 10 أيام فقط، ويستمر عرض الفيلم بنجاح في الإمارات، الكويت، لبنان، الأردن، العراق، عمان، البحرين وقطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبجوار النجم أحمد حلمي، يشارك في بطولة "واحد تاني" النجوم روبي، أحمد مالك، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين ونور إيهاب، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.