"واحد تاني" الأول في شباك التذاكر السعودي

ويأتي هذا بعد تصدر الفيلم لإيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي في مصر، حيث انطلق الفيلم يوم 2 مايو ليتصدر إيرادات موسم عيد الفطر، وتصل إيراداته إلى 35 مليون جنيه خلال 10 أيام فقط، ويستمر عرض الفيلم بنجاح في الإمارات، الكويت، لبنان، الأردن، العراق، عمان، البحرين وقطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.