وادي الدواسر تزرع أكثر من 100 ألف زهرة في ميادين المحافظة

عمدت بلدية محافظة وادي الدواسر إلى تزيين أرصفة وميادين وحدائق المحافظة بغرس أكثر من 100 ألف زهرة موسمية مختلفة الأنواع والأشكال والألوان، في إطار اهتمام البلدية بالبيئة والمحافظة عليها وزيادة الرقعة الخضراء وتوفير فرص التنزه لسكان المحافظة وزوارها.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة، صالح بن جري السليس، أن الفرق المختصة بالبلدية مسحت المواقع المستهدفة، ومن ثم التعرف على الزهور المناسبة للفترة الحالية من موسم الربيع التي تمتد من مارس حتى مايو، ثم بدأت عملية الغرس والتنسيق الأمر الذي عكس صورة جمالية في الأماكن المستهدفة التي أصبحت إحدى وسائل الجذب للآخرين في الحدائق العامة بالمحافظة.
وأشار "السليس" إلى أن البلدية تعمل جاهدة لتوفير فرص التنزه والاستمتاع من خلال الاهتمام بالبيئة وزيادة الرقعة الخضراء في المتنزهات والحدائق العامة وفي الأماكن المعنية بها البلدية، ومنها غرس الأزهار التي تبعث الراحة النفسية، وتساهم في تحسين الأجواء.