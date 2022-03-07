وادي الدواسر تزرع أكثر من 100 ألف زهرة في ميادين المحافظة

وأوضح رئيس بلدية المحافظة، صالح بن جري السليس، أن الفرق المختصة بالبلدية مسحت المواقع المستهدفة، ومن ثم التعرف على الزهور المناسبة للفترة الحالية من موسم الربيع التي تمتد من مارس حتى مايو، ثم بدأت عملية الغرس والتنسيق الأمر الذي عكس صورة جمالية في الأماكن المستهدفة التي أصبحت إحدى وسائل الجذب للآخرين في الحدائق العامة بالمحافظة.