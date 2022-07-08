وادي الشيطان.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف به في عرفة؟

يتوافد حجيج بيت الله الحرام مع إشراقة شمس يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس إلى مشعر عرفات؛ لتأدية ركن الحج الأعظم؛ فمن فاته عرفة فقد فاته الحج، و"عرفة كلها موقف"، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الوقوف بمكان متاخم لعرفات، ولكنه ليس جزءًا منه، ومن وقف فيه فقد فسد حجه.