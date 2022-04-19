"واعي" تُطلق ملتقى خبراء الإرشاد الأسري في الرياض

وأشاد بالدور الذي توليه القيادة تجاه الأسرة، حيث أولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا بالأسرة ضمن أهم المحاور التي ترتكز عليها الرؤية، وهو المجتمع الحيوي الذي يعتبر أساسًا وذلك بجعل بنيانه متينًا من خلال تمكين الأسرة بعوامل استقرارها.