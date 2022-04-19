"واعي" تُطلق ملتقى خبراء الإرشاد الأسري في الرياض

أطلقت جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي"، أمس، ملتقى خبراء الإرشاد الأسري بالرياض؛ بهدف الوقوف على واقع الإرشاد الأسري والتحديات وعلاجها.
وحضر حفل الافتتاح، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي المهندس أحمد بن محمد الحديثي، وأعضاء مجلس إدارة جمعية "واعي"، وكذلك بمشاركة كوكبة من مراكز الإرشاد الأسري بالمملكة والمختصين في الإرشاد الأسري.
وانطلق "الملتقى" بإقامة ثلاث جلسات علمية؛ حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان "التحديات والتطلعات في مجالات الإرشاد الأسري"، والثانية بعنوان "مفهوم ممارسة الإرشاد الأسري ومرجعتيه العلمية والفكرية"، أما الجلسة الأخيرة فكانت عن "التجارب الناجحة في مجال الإرشاد الأسري".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "واعي" عبدالعزيز بن محمد العجلان: دور جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" هو نشر الوعي وبناء السلوك الحضاري، والوقوف على أهم القضايا المجتمعية المؤسسية لتحسين تقديم الخدمات للمجتمع في كافة مناطق المملكة على مدار أكثر من 15 عامًا منذ إنشائها.
وأشاد بالدور الذي توليه القيادة تجاه الأسرة، حيث أولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا بالأسرة ضمن أهم المحاور التي ترتكز عليها الرؤية، وهو المجتمع الحيوي الذي يعتبر أساسًا وذلك بجعل بنيانه متينًا من خلال تمكين الأسرة بعوامل استقرارها.
يُشار إلى أن الملتقى صاحبه معرض شارك به 15 مركز إرشاد أسري من مناطق المملكة كافة، وتضمن تنظيم مجموعة من ورش العمل للمختصين في الإرشاد الأسري؛ للمساهمة في تعزيز وتطوير الإرشاد الأسري بالمملكة.