واقعة "عربة المُسنة " ورجل المرور بمكة.. تنظيم وضبط و"إنسانية" حاضرة

وفي صورة عفوية لأحد رجال المرور بالمنطقة المركزية، أمس السبت، عندما تعطلت إحدى عجلات عربة مُسنة، بادر رجلا مرور بمد يد العون والمساعدة لها بإصلاح عربتها التي لم تجد مكافأة لهما إلا أن ترفع أكف الضراعة لهما بالدعاء، وأن يحفظ الله هذا البلد ومَن فيه.