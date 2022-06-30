وبدأت إجازة موظفي القطاع العام.. العودة 18 ذي الحجة

بدأت مع نهاية دوام اليوم الخميس 1 ذي الحجة، إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاع العام، والتي تستمر لمدة 16 يوماً.
وتقدّمت الإجازة إلى نهاية دوام اليوم الخميس رغم أنها وفقاً للوائح والأنظمة تبدأ بنهاية يوم 4 ذي الحجة في كل عام؛ لوقوع يوم الأحد القادم 4 ذي الحجة، بين عطلتين رسميتين وهي عطلة نهاية الأسبوع، وعطلة عيد الأضحى التي تبدأ نظاماً يوم 5 ذي الحجة، حيث تنص المادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على أن يوم العمل الواحد الذي يقع بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم إجازة كذلك.
ويُستأنف عمل موظفي القطاع العام بعد الإجازة يوم الأحد 18 ذي الحجة؛ وذلك لمصادفة يوم العودة النظامي الموافق 16 ذي الحجة يوم جمعة.