وبدأت إجازة موظفي القطاع العام.. العودة 18 ذي الحجة

وتقدّمت الإجازة إلى نهاية دوام اليوم الخميس رغم أنها وفقاً للوائح والأنظمة تبدأ بنهاية يوم 4 ذي الحجة في كل عام؛ لوقوع يوم الأحد القادم 4 ذي الحجة، بين عطلتين رسميتين وهي عطلة نهاية الأسبوع، وعطلة عيد الأضحى التي تبدأ نظاماً يوم 5 ذي الحجة، حيث تنص المادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على أن يوم العمل الواحد الذي يقع بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم إجازة كذلك.