ورشة عمل لإنجاح التحول الصحي في ملتقى التواصل المؤسسي بتجمّع الشرقية

يواصل تجمع الشرقية الصحي تنظيم 14 ورشة عمل متخصصة على مدى 3 أيام في مجال دعم وإنجاح التحول الصحي، وتطوير والارتقاء بمستوى أداء أكثر من 70 موظفًا من منسوبي إدارات العلاقات العامة والاعلام والتواصل الصحي والشراكة المجتمعية من مكونات تجمع الشرقية الصحي الذي يضم تحت مظلته 22 مستشفى و122 مركزًا صحيًا وأكاديميتين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي بتجمّع الشرقية الصحي محمد بن حسن مقيبل، أن الورش العملية بما تحتويه من جلسات تدريبية جاءت تحت شعار "جودة خدمات التواصل المؤسسي" من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة هدفا لجميع إدارات التواصل المؤسسي بمكونات التجمع لتحقيق التميز والاتقان عبر خطط العمل المستقبلية للإدارة و التي تشمل العمل في عدد من المشاريع التحولية المستقبلية ومنها ما يحقق أهداف الخطط التحولية بقطاع الصحة، وخطط المملكة الاستراتيجية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهم الله- لتحسين جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها إدارة التواصل المؤسسي، وكفاءة منسوبيها في الخدمات المقدمة.
وأكد "مقيبل" أن هذه السلسلة من ورش العمل تسعى من خلالها الإدارة التنفيذية للتجمع إلى نشر الوعي لدى منسوبي التواصل حول أحدث الوسائل والمهارات والتجارب الناجحة، وتوفير بيئة مناسبة للحوار بين كفاءات وخبرات التواصل وكل منسوبي الإدارة، وتعزيز الروابط بين إدارات التواصل بالمنشآت المكونة للتجمع والإدارة التنفيذية للتواصل المؤسسي بالإدارة التنفيذية، وتوفير بيئة لمشاركة الكوادر خططهم التشغيلية المستقبلية، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المقدمة من قبل إدارات التواصل المؤسسي بما تحتويها من 6 إدارات تتمثل في إدارة العلاقات العامة، وإدارة الإعلام، وإدارة التواصل الصحي، وإدارة العلاقات الحكومية والشراكة المجتمعية، وإدارة التطوع، وإدارة التسويق.
ومن جانبه، بيّن مدير العلاقات العامة بتجمّع الشرقية الصحي أسد آل قريع، أن ورش العمل التي انطلقت بعنوان (التواصل المؤسسي وإدارة السمعة) شملت 3 جلسات، ناقشت الأولى محور "الصورة الذهنية وإدارة السمعة" فيما ناقشت الثانية محور "إدارة الأزمات"، بينما تناقش الثالثة محور "الاحتراق الوظيفي، ودور التواصل الداخلي في زيادة الولاء"، وشهدت تفاعلًا مثمرًا من المشاركين من منسوبي التواصل المؤسسي.
ومن جهة أخرى، أوضحت مديرة الإعلام بإدارة التواصل المؤسسي بالتجمع سناء الزياني، أن اليوم الثاني شهد إقامة ورشة عمل بعنوان (الإعلام الصحي محور التحول الصحي)، وتضمنت 4 محاور تمثلت في "جودة العمل الإعلامي في ظل التحول الصحي" بينما ناقش المحور الثاني "الإنتاج المرئي الإبداعي"، وناقش المحور الثالث "فن صناعة التغريدات"، واختتمت الورشة بمحور "كتابة الخبر الصحفي".
وفي ختام أيام ورش العمل، أوضحت مديرة التواصل الصحي بإدارة التواصل المؤسسي بالتجمع هند الجعفر، أن ورشة العمل الثالثة التي عقدت في اليوم الأخير بعنوان (دور التواصل الصحي في التحول الصحي) تضمنت مناقشة "أهداف ومشاريع التحول الصحي" وإدارة التغيير" وإدارة الإبداع والابتكار" بينما ناقش المحور الرابع "تصميم الحملات التوعوية" تلاها المحور الخامس "الشراكات المجتمعية" والمحور السادس ناقش "صناعة المحتوى الإبداعي".
واختتمت الورشة "بالتسويق الرقمي"، والتي شهدت تفاعلًا من قبل المشاركين من منسوبي التواصل بكل المنشآت.