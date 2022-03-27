ورشة عمل لإنجاح التحول الصحي في ملتقى التواصل المؤسسي بتجمّع الشرقية

وأكد "مقيبل" أن هذه السلسلة من ورش العمل تسعى من خلالها الإدارة التنفيذية للتجمع إلى نشر الوعي لدى منسوبي التواصل حول أحدث الوسائل والمهارات والتجارب الناجحة، وتوفير بيئة مناسبة للحوار بين كفاءات وخبرات التواصل وكل منسوبي الإدارة، وتعزيز الروابط بين إدارات التواصل بالمنشآت المكونة للتجمع والإدارة التنفيذية للتواصل المؤسسي بالإدارة التنفيذية، وتوفير بيئة لمشاركة الكوادر خططهم التشغيلية المستقبلية، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المقدمة من قبل إدارات التواصل المؤسسي بما تحتويها من 6 إدارات تتمثل في إدارة العلاقات العامة، وإدارة الإعلام، وإدارة التواصل الصحي، وإدارة العلاقات الحكومية والشراكة المجتمعية، وإدارة التطوع، وإدارة التسويق.