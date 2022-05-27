وزارة التعليم تختار "عايض يوسف" لتقديم مادة الموسيقى عبر "مدرستي"

يقدم الفنان والمطرب الشاب عايض يوسف، لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر منصة "مدرستي" معلومات في الثقافة الموسيقية، وذلك كأول معلم لبرنامج الثقافة الموسيقية، الذي قررت هيئة الموسيقى بالتعاون مع وزارة التعليم تعليمها لطلاب التعليم العام عبر منصة "مدرستي".
وبحسب برنامج mbc في أسبوع اليوم في فقرة "الناس في أسبوع" فقد اختارت رسمياً وزارة التعليم الفنان عايض ليقدم مادة الموسيقى على منصة "مدرستي".
وتتضمن مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل من الدورس الـ10 الإثرائية المكثفة في الثقافة الموسيقية التي يقدمها الفنان عايض معلومات عن الدرجات الموسيقية والمدرج الموسيقي، والأسطر والفراغات الإضافية والسلم الموسيقي، ومفتاح صولو والسطور المحددة.
وكان الفنان عايض قد كتب تغريدة عبر فيها عن سعادته باختياره، وقال: "سعدت كثيراً، أني أكون جزءاً من هذا البرنامج الموسيقي الثقافي وأشكر ثقة هيئة الموسيقى فيني لتقديم هذا البرنامج واتمنى التوفيق لجميع الطلاب، بإمكانكم الان مشاهدة الحلقات على منصة مدرستي".
وأطلقت هيئة الموسيقى برنامج الثقافة الموسيقية، بالتعاون وزارة التعليم وذلك ضمن مساعي الهيئة لتطوير القطاع وتنميته بالمحتوى المعرفي الأساسي والمطلوب لقطاع موسيقي سعودي متقدم.
وكشف سلطان البازعي الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى، سبب اختيار الفنان عايض يوسف بدلا من موسيقي أكاديمي لتدريس برامج الموسيقى، بالتعاون مع وزارة التعليم، قائلاً: "المادة الإثرائية الموجودة على منصة مدرستي وليست توثيقية علمية".
وأشار إلى أن الفنان عايض يمتلك ثقافة موسيقية ممتازة وهو قريب كشخص من جمهور الشباب وقد نجح في تقديم هذه المادة الإثرائية.
ولفت "البازعي" إلى أن مختصين سعوديين وغير سعوديين في هيئة الموسيقى كتبوا المادة العلمية للدروس العشرة الإثرائية المكثفة في الثقافة الموسيقية والتي قدمها الفنان عايض يوسف لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر "مدرستي" لإدخالهم الى عالم الموسيقى بشكل منهجي وعلمي، موضحاً أن حضور هذه الحصص اختياري وليس إلزامياً وهي متاحة لهم في أي وقت.
وكانت هيئة الموسيقى قد أعلنت إطلاق "نشاط لا صفي" باسم "الثقافة الموسيقية"، بالتعاون مع وزارة التعليم، يقدِّم محتوى إثرائيًّا على منصة "مدرستي" التابعة لوزارة التعليم بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى، ومهارات كتابة النوتة الموسيقية، والتعرُّف على أساليب فنانين عالميين، إضافة إلى القدرة على التفريق بين الأنماط الموسيقية الشعبية بالسعودية، والتعرف على الآلات الموسيقية.
ويتناول النشاط موضوعات متعددة، وتعريفًا عامًّا في كل حلقة بشرح تفصيلي للمفاهيم الفنية، والنظريات والقواعد، ومختارات من آلات موسيقية متنوعة، وتصنيفها، وصناعتها، وتقنية العزف، إلى جانب موضوع "نبذة عن بعض الشخصيات الموسيقية"، وموضوع "التراث الموسيقي السعودي" الذي سيُعرِّف الطلاب على مختلف الأنماط الموسيقية التراثية لمختلف مناطق السعودية.
وسيتناول النشاط هذه الموضوعات في حلقات "دروس" افتراضية على منصة مدرستي، وحدَّد لكل حلقة أهدافًا ومخرجات ومهارات فكرية، وتقييمًا لكل حلقة بعد نهايتها.