المملكة تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ومركزاً تعليمياً غرب العاصمة كابول

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ثانوية، ومركزاً تعليمياً غربي العاصمة الأفغانية، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.