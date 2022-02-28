وزارة الدفاع تحدد موعد استقبال طلبات التجنيد لـ"الفترة الثانية"

حددت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، يوم 9 رمضان 1443هـ موعداً لفتح استقبال طلبات التسجيل للتجنيد للراغبين في الالتحاق بقطاعاتها.

وأوضحت "إدارة لقبول والتجنيد" أن فتح بوابة القبول والتسجيل للفترة الثانية لهذا العام (1443هـ) سيكون يوم الأحد الموافق لـ(1443/09/09 هـ).

يذكر أن شروط التقديم للرجال هي كالتالي:

1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

3- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة

4- أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

5- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

7- أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية .

8- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، واجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

9- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

10- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

11- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

أما شروط التقديم للعنصر النسائي هي:

1- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبارها إليها.

3- أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.

4- أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

5- أن لا يقل سن المتقدمة عن ( واحد وعشرين ) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

6- أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

6- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

7- أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

8- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

9- اجتياز المقابلة الشخصية.

10- أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.