"الدفاع" توقّع اتفاقية مع "البنك العربي الوطني" لتقديم حلول مصرفية لمنسوبيها

وقّعت وزارة الدفاع ممثلة ببرنامج "إسكان" وبرنامج "اعتزاز"، اتفاقية تعاون مع البنك العربي الوطني؛ تهدف إلى تقديم خدمات ومنتجات وحلول مصرفية خاصة لصالح منسوبي الوزارة، وذلك بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح بن راشد الراشد.
ومثّل وزارة الدفاع في التوقيع مدير عام الإدارة العامة للإنجاز المهندس منصور بن علي المقبل، فيما مثّل البنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك.
وتتضمن الاتفاقية تقديم البنك مجموعةً من العروض الخاصة والحصرية لمنسوبي وزارة الدفاع عبر توفير برامج تمويلية متنوعة، تتضمن خدمات التمويل العقاري، والتمويل الشخصي، والبطاقات الائتمانية، وكذلك شراء المديونية.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لسلسلة من الاتفاقيات والمبادرات التي نفذها برنامجا "إسكان" و"اعتزاز" بوزارة الدفاع بالتعاون مع عدد من البنوك السعودية، والهادفة إلى توفير حلول تمويلية وسكنية متنوعة لمنسوبي الوزارة، فيما تمثّل هذه الاتفاقية لبرنامج "اعتزاز" امتداداً لدور الوزارة في تعزيز شراكات البرنامج مع القطاعين العام والخاص.
وأكد "الرشيد" حرص البنك على إقامة شراكات نوعية مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية؛ بهدف تعزيز القيمة المضافة المقدمة لمنسوبيها، موضحاً أن البنك سيُسخّر إمكانياته لتلبية الاحتياجات التمويلية والمصرفية لمنسوبي وزارة الدفاع، وفق منظومة متكاملة تجمع بين المنتجات المتنوعة والمزايا التنافسية.