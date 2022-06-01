"الدفاع" توقّع اتفاقية مع "البنك العربي الوطني" لتقديم حلول مصرفية لمنسوبيها

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لسلسلة من الاتفاقيات والمبادرات التي نفذها برنامجا "إسكان" و"اعتزاز" بوزارة الدفاع بالتعاون مع عدد من البنوك السعودية، والهادفة إلى توفير حلول تمويلية وسكنية متنوعة لمنسوبي الوزارة، فيما تمثّل هذه الاتفاقية لبرنامج "اعتزاز" امتداداً لدور الوزارة في تعزيز شراكات البرنامج مع القطاعين العام والخاص.