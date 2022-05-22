وزارة الصحة تكشف أهم المعلومات الصحية حول عدوى جدري القردة.. تعرَّف عليها

وقالت وزارة الصحة: "إن طرق انتشار عدوى جدري القردة ينتقل للإنسان عن طريق الملامسة المباشرة للدماء، أو الإفرازات المخاطية للحيوان المصاب، وقد تنتقل العدوى من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ، أو ملامسة بثور المرض، أو الأدوات، أو الأسطح الملوثة.. كاشفة أن فترة حضانة الفيروس عادة تكون من 7-14 يومًا، ويمكن أن تستمر لـ21 يومًا".