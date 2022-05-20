وزارة الصحة: لم نسجل أي إصابة بجدري القردة في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن عدم تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة في المملكة، وذلك بعدما سجلت عدة دول حول العالم إصابات بهذا المرض النادر، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية والتي وصل فيها عدد المصابين إلى 9 إصابات حتى الآن.