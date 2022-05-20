وزارة الصحة: لم نسجل أي إصابة بجدري القردة في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن عدم تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة في المملكة، وذلك بعدما سجلت عدة دول حول العالم إصابات بهذا المرض النادر، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية والتي وصل فيها عدد المصابين إلى 9 إصابات حتى الآن.
يذكر أن مرض جدري القردة من الأمراض النادرة، وعادة ما تكون خفيفة، ويتم التقاطه من الحيوانات البرية المصابة في أجزاء من إفريقيا، وتم اكتشافه لأول مرة في عام 1958 في القرود، وتم تسجيل أول حالة بشرية في عام 1970، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض.
وينتقل فيروس جدري القرود من لدغة حيوان مصاب، أو عن طريق لمس دمه أو سوائل جسمه أو فروه، ويُعتقد أنه ينتشر عن طريق القوارض، مثل الجرذان والفئران والسناجب.
ومن غير المعتاد أن يصاب الإنسان بجدري القرود، لأنه لا ينتشر بسهولة بين الناس، ولكن من الممكن أن ينتشر من خلال لمس الملابس أو الفراش أو المناشف التي يستخدمها شخص مصاب بالطفح الجلدي.