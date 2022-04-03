وزارة العدل تتيح التحقق إلكترونياً من صكوك حصر الورثة القديمة الصادرة من جميع المحاكم

وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة "التحقق من وثيقة حصر الورثة" من خلال الحالات الاجتماعية.