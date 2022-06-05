وزارة العدل: تحديث 95 ألف صك إلكترونيًا

كما سبق أن أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي لخدمة تحديث الصكوك العقارية الصادرة من كتابات العدل، والمحاكم، حيث تضمّن شرحاً مفصلاً لكيفية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية Najiz.sa، ومتطلباتها وشروطها، وخطوات تحويل صك عقاري من ورقي إلى إلكتروني، إضافة إلى أبرز الممارسات الخاطئة التي قد ينفذها المستفيدون خلال تحديث الصكوك، وطريقة معالجتها.