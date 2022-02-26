وزارة العدل تحيل محاميًا "للتأديب" لمخالفته قواعد السلوك المهني

أحالت وزارة العدل محاميًا إلى لجنة تأديب المحامين بعد صدور فعل منه مخالف لأخلاقيات مهنة المحاماة التي نظمتها قواعد السلوك المهني للمحامين؛ حيث صدرت من قبله إساءة لمحتفلين بمناسبة وطنية.

يذكر أن نظام المحاماة حدد العقوبات التي تفرض على المحامين المخالفين؛ منها شطب اسم المحامي المرخص له من الجدول، ويلغى ترخيصه إذا حُكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وخالف أيًا من أحكام نظام المحاماة، أو لائحته التنفيذية، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب عملًا ينال من شرف المهنة؛ بالإنذار، أو الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز "ثلاث" سنوات، أو الشطب وإلغاء الترخيص، أو غرامة مالية لا تزيد على "ثلاثمائة" ألف ريال عن كل مخالفة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في سبيل تعزيز المسؤولية المهنية للمحامين، بما يكفل حماية المهنة وصيانتها.