وزارة العدل: 1.8 مليون عملية توثيق عبر ناجز خلال الربع الأول من 2022

وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة نحو 256 ألف طلب خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، من بينها نحو 55 ألف عقد زواج، وأكثر من 17 ألف خدمة لتسجيل حساب المنشآت.