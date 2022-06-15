وزارة الموارد البشرية تضبط مكتبًا مخالفًا للخدمات العامة والتسويق بالرياض

ودعت الوزارة كل مَن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، وعدم التعامل مع أي مكاتب أو شركات لتقديم الخدمات العمالية خارج منصة مساند التابعة للوزارة.