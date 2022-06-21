وزارة النقل تواصل استكمال تنفيذ عددٍ من مشاريعها في المدينة المنورة

ومن ضمن مشاريع التنفيذ التي تشرف عليها الوزارة بشكلٍ مباشر بصورةٍ دورية، مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة بإجمالي أطوال يبلغ 10 كم، إضافةً إلى مشروع تنفيذ المجموعة الخامسة بمنطقة المدينة المنورة بطول 13.87 كم، ويشمل استكمال الأعمال المتبقية لتقاطع الأمير سلطان مع طريق الهجرة - تكسيه الحوائط الساندة للمعبر السفلي لتقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الهجرة - استكمال تنفيذ ازدواج الجزء المتبقي من طريق الأمير نايف بطول 795 متراً طولياً شاملاً ازدواج الجسر "جسر المراعي" بطول 60 م - تنفيذ طرق خدمة على طريق المدينة المنورة/ ينبع السريع وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز - تنفيذ الدوران أسفل جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق المدينة المنورة/ ينبع السريع - تنفيذ أعمال الإنارة لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز (الجامعات)، إلى جانب مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة المدينة المنورة (المجموعة التاسعة عشرة) بطول 56.88 كم وهو عبارة عن أربع وصلات (ربط طريق فضلاً/ جيدة (السطيح) بالضليعة/ غزيلا الصوان/ قع عمودان/ قصير عمودان/ بئر خصلف/ بئر الأراك (المرحلة الأولى) بطول (12.680) كلم، واستكمال طريق المنتزه الوطني بصهوة بطول (6.200) كلم، واستكمال طريق الصويدرة/ حزرة بطول (17.800) كلم، واستكمال طريق شميسي/ ترعة بطول (20.200) كلم)، ومشروع الأعمال المتبقية لمشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة المدينة المنورة (المجموعة السابعة عشر) بإجمالي أطوال يبلغ 10.55 كم وهو عبارة عن (استكمال طريق الملك خالد(الدائري الثالث)كما يلى:- تنفيذ المحول الانتقالي من حائل إلى المدينة عبر الطريق الرئيسي بطول (2.412) كلم ويشمل تنفيذ جسر التقاطع وتنفيذ منحدرين للقادم من حائل باتجاه المدينة المنورة).