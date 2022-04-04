وزراء وتغريدة سفير و"هام السحب".. "الغنامي" من إثارة الجدل إلى التألق اللافت

بنجاح مضطرد، يواصل مذيع "إم بي سي" يوسف الغنامي، نجاحه وتألقه من خلال طَلّته على جمهوره عبر فقرة "استوديو الرياض"، ضمن برنامج "إم بي سي في أسبوع"، الذي استحدثته إدارة القناة في العام 2020، ومنذ هذا التاريخ وإلى اليوم، وهو مستمر في تقديم فقرته بشكل متطور.
الأداء الاستثنائي لـ"الغنامي" في تقديم "استوديو الرياض" لفت إليه الأنظار، بفعل عدة أسباب مجتمعة؛ أولها اختياره الدقيق للشخصيات التي يستضيفها، وثانيها اختياره للموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين من الجمهور، وإلقاء الضوء على الأحداث والقضايا في المملكة والمنطقة والعالم.
وفيما يخص الشخصيات؛ يحرص "الغنامي" على التنوع في قائمة ضيوفه من داخل المملكة وخارجها، وإلقاء أسئلة موضوعية عليهم، والخروج بحلقات جذابة ومشوقة لا تخلو من ثقافة ووعي؛ كموضوعه عن تغريدة لسفير اليابان في السعودية، والتي واجهت كثيرًا من الجدل، واستطاع من خلال مناقشته له الموازنةَ بين الآراء ووجهات النظر. وتجسّد هذا الأمر في جميع مراحله التي خاضها، من خلال تسليط الضوء على كل ما يشغل بال المشاهدين، واختيار زاوية الحوار مع ضيوفه، ومدخل الأسئلة معهم.
ولعل من أبرز الشخصيات التي استضافها الإعلامي يوسف الغنامي، الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وطرح عليه أسئلة تناولت أهمية قصيدة "فوق هام السحب"، وكيف وصلت تلك القصيدة من المكانة العالية في نفس كل مواطن ومواطنة، لتكون علامة على الفرح والسعادة، ومبعثًا لترسيخ الولاء والانتماء إلى الوطن.
كما استضاف عدد من الوزراء والمسؤولين في السعودية والوطن العربي.
وكان "الغنامي" على الموعد في كل مرة، عندما ألقى الضوء في فترة سابقة عبر برنامجه "ترند السعودية" على كل جديد وحديث؛ مستضيفًا عددًا ممن سطع نجمهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وحاورهم، وأشار إلى تجربتهم.
ولعل من أشهر الموضوعات التي قدمها، تناوله لقضايا عربية شَكّلت تأثيرًا على حياة الناس؛ كجرائم التنظيمات الإرهابية، وخطورة الأفكار المتطرفة، وغيرها من الموضوعات السياسية والاجتماعية.
ويوسف الغنامي هو صحافي تلفزيوني، حاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة الملك سعود، وهو أيضًا مستشار إعلامي، وقبل أن يصبح مذيعًا، خاض "الغنامي" تجربة إعلامية في عدد من الصحف السعودية والقنوات التلفزيونية، وأنجز عددًا من التحقيقات والتقارير والوثائقيات التلفزيونية؛ عن مواضيع وقضايا اجتماعية وسياسية، وقام بتغطيات خاصة وبرامج ولقاءات مع شخصيات مختلفة.
بدأ "الغنامي" مسيرته الإعلامية، من خلال عمله محررًا صحفيًّا وكاتب مقالات في صحيفة رسالة الجامعة "النشرة الصحفية لجامعة الملك سعود" بين عامي (2009- 2013)، كما عمل محررًا صحفيًّا في صحف منها الاقتصادية، ومراسلًا تلفزيونيًّا ومقدم مواجيز إخبارية في القناة الثقافية السعودية بين عامي (2011- 2012)، ومراسلًا تلفزيونيًّا ومقدم مواجيز إخبارية في القناة السعودية الأولى بين عامي (2012- 2013)، قبل أن يكون مسؤول تحرير مجلة صناعة العلاقات العامة بين عامي (2013- 2014)، وكتب مقالات نقدية ساخرة في "سبق".