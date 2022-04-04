وزراء وتغريدة سفير و"هام السحب".. "الغنامي" من إثارة الجدل إلى التألق اللافت

ولعل من أبرز الشخصيات التي استضافها الإعلامي يوسف الغنامي، الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وطرح عليه أسئلة تناولت أهمية قصيدة "فوق هام السحب"، وكيف وصلت تلك القصيدة من المكانة العالية في نفس كل مواطن ومواطنة، لتكون علامة على الفرح والسعادة، ومبعثًا لترسيخ الولاء والانتماء إلى الوطن.

كما استضاف عدد من الوزراء والمسؤولين في السعودية والوطن العربي.