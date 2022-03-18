وزير الإسلامية لـ "سبق": العناية بالقران وأهله أولى اهتمامات الملك

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لـ "سبق" أن العناية بالقرآن الكريم وأهله وحفاظه ومعلميه من أولى الاهتمامات لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض.
وأضاف الوزير آل الشيخ في تصريح لـ "سبق" بأن مسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، في دورتها 23 استمرت حتى هذا التاريخ وستستمر بإذن الله برعايته الكريمة.
وأشار آل الشيخ بأن الملك سلمان أيده الله يتبنى هذا المشروع القرآني الذي ينم عن إيمان ودين متأصل في هذه القيادة الرشيدة، مشيراً بأنه يبذل لأهل القرآن من حفاظ ومعلمين وكل من يريد حفظه كل الدعم والتشجيع والعناية والرعاية، من خلال تسخير كل الإمكانات التي تشاهدونها في هذه الجائزة.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، مساء أمس الجمعة حفل جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الثالثة والعشرين، بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.