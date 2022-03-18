وزير الإسلامية لـ "سبق": العناية بالقران وأهله أولى اهتمامات الملك

وأشار آل الشيخ بأن الملك سلمان أيده الله يتبنى هذا المشروع القرآني الذي ينم عن إيمان ودين متأصل في هذه القيادة الرشيدة، مشيراً بأنه يبذل لأهل القرآن من حفاظ ومعلمين وكل من يريد حفظه كل الدعم والتشجيع والعناية والرعاية، من خلال تسخير كل الإمكانات التي تشاهدونها في هذه الجائزة.