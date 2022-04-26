"وزير البيئة والمياه": تدشين العمليات التشغيلية لبرنامج استمطار السُّحب على الرياض والقصيم وحائل

يُذكر أن أهمية برنامج استمطار السُّحب تأتي من أنه أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وهو ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والبحث عن طرق إضافية لتأمين مصادر مائية جديدة، وزيادة مقدرات السعودية الطبيعية. كما يسهم في الحد من التصحر، وزيادة المساحات الخضراء وفق رؤية 2030.