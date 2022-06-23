وزير التجارة يثمّن دعم "العثيم" لـ"غرفة القصيم" بـ10 ملايين ريال وأرض ببريدة

تلقى رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، خطاب شكر وتقدير من الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة؛ لتبرعه بمبلغ عشرة ملايين ريال وأرض تزيد مساحتها على (100) ألف متر مربع لإقامة مركز للمعارض في مدينة بريدة تابع للغرفة.
وثمّن وزير التجارة الجهود المباركة لعبدالله العثيم، والتي تأتي استشعارًا منه للمسؤولية الاجتماعية لخدمة الوطن والقطاع الخاص, وتساعد في خلق بيئة تنافسية تعزز الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة بما يحقق رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر، عبّر عبدالله بن صالح العثيم عن شكره وتقديره للدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة لمشاعره المخلصة واهتمامه بدعم وتحفيز قطاع الأعمال وإسهاماته المباركة في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة من أجل تنميتها واستدامتها لمواكبة معطيات المرحلة الحالية والتوجهات الاقتصادية العالمية.
وقال "العثيم" إن ما يقوم به رجال الأعمال في بلادنا الغالية والاهتمام بدعم مشروعات التنمية يأتي من باب الواجب ورد الجميل والاقتداء بولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يحفظهم الله.
وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله وطننا الغالي وولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وأن يمدهم بعونه وتوفيقه.