وزير التجارة يثمّن دعم "العثيم" لـ"غرفة القصيم" بـ10 ملايين ريال وأرض ببريدة

تلقى رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، خطاب شكر وتقدير من الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة؛ لتبرعه بمبلغ عشرة ملايين ريال وأرض تزيد مساحتها على (100) ألف متر مربع لإقامة مركز للمعارض في مدينة بريدة تابع للغرفة.