"وزير التعليم": غالبية المدارس بها صالات مغلقة وملاعب مضاءة خصوصًا الحديثة منها

ولفت "آل الشيخ" إلى أنه توجد قواعد تنظيمية في توزيع هذه الجوائز داخل المدرسة لتحسين البيئة المدرسية، وتحسين دور المدرسة للتنافسية العام المقبل، كما وصف وزير التعليم مستوى بطولة دوري المدارس بالممتاز والتنافسي، وقال: "هذا يدل على وجود قاعدة عريضة على مستوى المملكة وفي كل مدارسها؛ مدللًا على إقامة ما يزيد على 26 ألف مباراة بمشاركة 150 ألف طالب؛ مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس اهتمام المدارس بالرياضة والتربية البدنية التي تتضمن المناهج المطورة حديثًا.