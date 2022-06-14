"وزير التعليم": غالبية المدارس بها صالات مغلقة وملاعب مضاءة خصوصًا الحديثة منها

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن غالبية المدارس البنين والبنات، بها صالات مغلقة وملاعب مضاءة خاصة في المدارس الحديثة؛ لافتًا إلى أن جوائز بطولة نخبة دوري المدارس المليونية التي اختُتمت في جدة، يتم توزيعها وفق قواعد تنظيمية.
وأضاف "آل الشيخ" ردًّا على سؤال برنامج "أكشن مع وليد" أمس، عن حقيقة عدم جاهزية بعض مدارس الوزارة بالملاعب المناسبة أو بمعلمي تربية بدنية مؤهلين وتنقصهم دورات في التدريب الرياضي: "لدينا المدارس المجهزة؛ لكن نحتاج إلى زيادة، وغالبية مدارسنا ولله الحمد سواء مدارس البنين والبنات توجد بها صالات مغلقة وملاعب مضاءة، وبزراعة عشبية خصوصًا المدارس الحديثة، كما تتوفر بمدارسنا صالات وملاعب على مستوى كل ضاحية تكون أكبر وتستوعب أيضًا مسابقات على مستوى المكتب".
وعن آلية توزيع الجوائز المليونية بين الطلاب والمدارس الفائزة، أوضح وزير التعليم أنها جوائز محفزة للطلاب المشاركين؛ مشيرًا إلى أن الفائز الأول حصل على مليون ريال والفائز الثاني 500 ألف ريال.
ولفت "آل الشيخ" إلى أنه توجد قواعد تنظيمية في توزيع هذه الجوائز داخل المدرسة لتحسين البيئة المدرسية، وتحسين دور المدرسة للتنافسية العام المقبل، كما وصف وزير التعليم مستوى بطولة دوري المدارس بالممتاز والتنافسي، وقال: "هذا يدل على وجود قاعدة عريضة على مستوى المملكة وفي كل مدارسها؛ مدللًا على إقامة ما يزيد على 26 ألف مباراة بمشاركة 150 ألف طالب؛ مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس اهتمام المدارس بالرياضة والتربية البدنية التي تتضمن المناهج المطورة حديثًا.
وكان وزير التعليم ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، قد تَوَّجا بطلي بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022، التي اختتمت منافساتها مساء أمس (الاثنين) على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة؛ حيث حقق المركز الأول لفئة 15 عامًا، فريق متوسطة الفرسان من منطقة الرياض، ونال كأس البطولة وجائزة مالية قدرها مليون ريال؛ فيما حقق المركز الأول لفئة 18 عامًا، فريق ثانوية الرازي من محافظة جدة وتوج بكأس البطولة وبجائزة مالية قدرها مليون ريال.
ويُعد دوري المدارس أحد مشاريع التعاون بين وزارتي الرياضة والتعليم للعام الثالث، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ بدأ هذا العام على مستوى مدارس التعليم العام في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة، شارك فيه أكثر من 150 ألف طالب؛ يمثلون 15476 فريقًا من 3601 مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.