وزير التعليم يشدد على أهمية زيادة القبول في التخصصات النوعية بالكليات

وأضاف أن هذا اللقاء يُعد لقاءً مهمًا للوقوف على أداء الجامعات، مشددًا معاليه على الدور المهم لرؤساء الجامعات لقيادة الجامعات، بما يحقق مستهدفاتها، وطالب معاليه بالعمل على سرعة استكمال تجسير الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وإحداث نقلة نوعية على مستوى مخرجات الجامعات، وتطرق معالي الوزير خلال اللقاء للبرامج والتخصصات الجامعية التي تراجعت الحاجة إلى مخرجاتها في سوق العمل، مشددًا معاليه على ترشيد وتقنين القبول في تلك التخصصات، وأن تستمر الجامعات في التوسّع في برامج الكليات التطبيقية، وزيادة القبول في التخصصات النوعية، التي من شأنها تحقيق مخرجات تنافسية عالية، تعزز من مكانتها وسمعتها محليًا وعالميًا.