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وزير الخارجية يبحث مع "لافروف" سبل المضي في مقترح ⁧‫ولي العهد‬⁩ للوساطة بين ⁧‫روسيا‬⁩ وأوكرانيا‬⁩

وزير الخارجية يبحث مع "لافروف" سبل المضي في مقترح ⁧‫ولي العهد‬⁩ للوساطة بين ⁧‫روسيا‬⁩ وأوكرانيا‬⁩

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

سبق
سبق

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، بمعالي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأكد سموه لمعاليه خلال الاتصال موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية، وتطرق سموه إلى آفاق المضي في تحقيق ذلك في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين.

وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان
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الأمير محمد بن سلمان
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الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية الروسية

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