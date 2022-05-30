وزير الشؤون الاجتماعية اليمني يلتقي فريق "إغاثي الملك سلمان"

من جانبه، قدّم وفد مركز الملك سلمان للإغاثة شرحًا عن المشاريع التي يتم تنفيذها في عدد من المحافظات، معبرًا عن شكره وتقديره للوزارة على تعاونها المستمر، مشيدًا بمستوى الشراكة والتنسيق المشترك بين الجانبين.