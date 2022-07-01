وزير الصحة يدشن 8 مراكز جديدة للرعاية الصحية الأولية بجدة

تجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز تُقدم خدمات صحية ووقائية متكاملة وفق معايير الجودة في الخدمات الصحية، حيث تضم كوادر طبية مميزة، وتتوفر فيها التجهيزات الطبية الحديثة، وبما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الرئيسة وإيصال الخدمة للمستفيدين منها داخل الأحياء سعياً لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بجميع مستوياتها، وتعزيز الصحة العامة بأعلى المستويات العالمية.