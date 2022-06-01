وزير الصحة يزور مرافق صحية في مكة للاطلاع على جاهزية القطاعات لموسم الحج

واستهل وزير الصحة جولته التي رافقه فيها كل من رئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور عدنان المزروع، ووكيل الوزارة الدكتور هاني جخدار، والرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي بالإنابة الدكتور حاتم العمري، وكذلك مدير عام الشؤون الصحية بمكة المكرمة الدكتور وائل مطير، وعدد من القيادات وشملت القطاعات الصحية بمشعر عرفات ممثلة في مستشفى شرق عرفات، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى جبل الرحمة، ومستشفى نمرة ومركز صحي عرفات، استمع خلالها إلى شرح تفصيلي عن الأقسام الموجودة بالمراكز والخدمات التي تقدمها، ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات المعتمدة من قبل الوزارة.