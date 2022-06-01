وزير الصحة يزور مرافق صحية في مكة للاطلاع على جاهزية القطاعات لموسم الحج

أشرف وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، خلال جولته التفقدية التي شملت عددًا من المرافق الصحية بتجمع مكة المكرمة الصحي بهدف التأكد من الجاهزية والاستعدادات والاطمئنان على تكامل الخدمات الصحية، وأيضًا الاطلاع على سير العمل عن كثب في المواقع التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والبشرية، لتيسير أداء نسكهم لحج هذا العام ١٤٤٣هـ.
واستهل وزير الصحة جولته التي رافقه فيها كل من رئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور عدنان المزروع، ووكيل الوزارة الدكتور هاني جخدار، والرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي بالإنابة الدكتور حاتم العمري، وكذلك مدير عام الشؤون الصحية بمكة المكرمة الدكتور وائل مطير، وعدد من القيادات وشملت القطاعات الصحية بمشعر عرفات ممثلة في مستشفى شرق عرفات، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى جبل الرحمة، ومستشفى نمرة ومركز صحي عرفات، استمع خلالها إلى شرح تفصيلي عن الأقسام الموجودة بالمراكز والخدمات التي تقدمها، ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات المعتمدة من قبل الوزارة.
بعد ذلك توجه الوزير إلى مشعر منى وقام بجولة تفقدية لكل من مستشفى منى الوادي، ومستشفى منى الشارع الجديد، ومستشفى منى الطوارئ، ومستشفى منى الجسر، إضافةً إلى مركزي منى الصحي ٢ و١٧ اطلع خلالها على مستوى الخدمات المقدمة وجاهزيتها وتوفر كافة الإمكانيات والكوادر المؤهلة بها.
واختتم "الجلاجل" جولته التفقدية بزيارة مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة زار خلالها الأقسام المختلفة التي شملت الطوارئ وأقسام القلب والأورام، وأقسام التنويم، واستمع إلى شرح مفصل عن نوعية الخدمات التخصصية التي تقدمها المدينة الطبية واحتياجاتها، كما التقى بمدراء التجمع الصحي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
عقب نهاية الجولة عقد وزير الصحة اجتماعًا بمقر المدينة الطبية مع رئيس المجلس الاستشاري لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور عدنان المزروع، وقيادات التجمع الصحي بمكة المكرمة، واستمع خلاله لشرح مفصل عن آلية العمل الحالية والمستقبلية والمؤشرات التي تعكس العمل الحالي وأبرز التحديات، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للأسرة داخل المستشفيات، كما حثهم على بذل كافة الجهود لخدمة المرضى والمستفيدين وزوار بيت الله الحرام للارتقاء بالخدمات الصحية.