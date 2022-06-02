وزير الصحة يشكر القيادة على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني

وأوضح أن هذا القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة، والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة؛ حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، وإلى رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج لتطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة، وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية.