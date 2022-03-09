وزير العدل: إذا لم تعلم المرأة عن طلاقها يحق لها التعويض.. ولفظ "طالق طالق طالق" يُعدُّ طلقة واحدة

وأكد وزير العدل أن استمرارية الرابطة الأسرية هدف لنظام الأحوال الشخصية الجديد، حتى لو اعترى بعض شروطه نوع من الخلل ما دام أن رغبة الزوجين هي في استمراره؛ فيسعى النظام لاستمراره، وذلك على عكس المتبع في بعض القوانين المقارنة التي أبطلت بعض عقود الزواج من هذه الناحية.