وزير خارجية المكسيك يدين هجمات الحوثيين على السعودية

وأشاد إبرارد بالتقدم السريع في رؤية السعودية 2030 بالقول: "إنه أمر مثير للاهتمام للغاية، وهو تقدم واضح جدًا، الإصلاحات ممتعة للغاية وأنتم تتقدمون بسرعة كبيرة، هذا هو الانطباع الذي لدينا في المكسيك، وكما هو الحال في المكسيك أيضًا، هناك تغييرات مهمة جدًا في المشهد السياسي والمجتمع، لذا فإن الإصلاح والرؤية الجديدة هنا أمر مشجع لجميع البلدان. وأنا أدرك أن هذه مبادرة بالغة الأهمية."