وسط جهود تنظيمية.. المصلون يؤدون "الجمعة" في المسجد النبوي

وتوافد المصلون مبكراً إلى المسجد النبوي لأداء صلاة الجمعة، حيث تمت تهيئة جميع الخدمات سقيا زمزم ونقاط الشرب، وتشغيل المظلات الكهربائية في الساحات، وفرشها بالسجاد لاستيعاب أكبر عدد من المصلين، وتشغيل المراوح الكهربائية التي تبث الهواء الممزوج برذاذ الماء البارد آلياً لتلطيف الأجواء الحارة أثناء وجود المصلين خلال وقت الصلاة، لتوفير درجة حرارة معتدلة نسبياً في أرجاء ساحات المسجد النبوي ضمن الخطة التشغيلية لوكالة شؤون المسجد النبوي لموسم الحج هذا العام.