وسط حضور لافت.. فعاليات الليلة الهندية تجذب زوار موسم جدة

نجحت فعاليات الليلة الهندية بحديقة الأمير ماجد في جذب زوار موسم جدة والمقامة ضمن برنامج الموسم الثقافية الأسبوعية التي تستضيفها الحديقة وتضمنت العديد من العروض الفنية والشعبية التي تعكس تنوع وثراء الثقافة الهندية العريقة.
وشهدت "الليلة الهندية" حضوراً كبيراً من الجالية الهندية امتلأت بهم مواقع وساحات الحديقة، كما شهدت حضوراً من مختلف الجنسيات تفاعلوا كثيراً مع العروض الفنية وأداء الفرق العارضة التي أضفت أجواء بهيجة بطابع هندي مميز، وسط كرنفال من الفرح والتنوع الذي يعكس الحضارة الهندية وثقافتها الغنية.
وتضمنت فعاليات الليلة الهندية فقرات فنية متنوعة وعروضاً فلكلورية وفعاليات حية بمشاركة فنانين وموسيقيين وفرق استعراضية متخصصة في الفنون الشعبية الهندية.
واستمتع الزوار بالخدمات والتجهيزات والفعاليات التي تشهدها حديقة الأمير ماجد، وما توفره من مطاعم ومتاجر ومناطق عروض وفعاليات أضفت أجواءً من الفرح على وجوه الأسر والأطفال.
وتستقبل حديقة الأمير ماجد زوارها يومياً بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة، وسط تكامل في الخدمات وتنوع في الفعاليات.