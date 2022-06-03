وسط حضور لافت.. فعاليات الليلة الهندية تجذب زوار موسم جدة

وشهدت "الليلة الهندية" حضوراً كبيراً من الجالية الهندية امتلأت بهم مواقع وساحات الحديقة، كما شهدت حضوراً من مختلف الجنسيات تفاعلوا كثيراً مع العروض الفنية وأداء الفرق العارضة التي أضفت أجواء بهيجة بطابع هندي مميز، وسط كرنفال من الفرح والتنوع الذي يعكس الحضارة الهندية وثقافتها الغنية.